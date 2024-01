Il servizio di manutenzione fognature di cui parliamo in questo articolo è un’attività molto importante perché garantisce un funzionamento corretto e sicuro di un sistema fognario che può essere di una casa ma può essere anche di un edificio, o addirittura di una comunità intera e tutti sappiamo quanto sono importanti le fogne.

Infatti, grazie a quest'ultime ci può essere un trasporto, uno smaltimento di rifiuti e acque reflue e quando parliamo di rifiuti parliamo di rifiuti liquidi che sono comunque importanti come sono i rifiuti solidi di cui sempre si parla.

Questo tipo di manutenzione è importante perché serve a evitare problemi di intasamenti che purtroppo spesso e volentieri ci stanno quando c'è una cattiva manutenzione e serve anche evitare perdite eventuali e soprattutto la formazione dei cattivi odori che non sarebbero il massimo soprattutto quando poi parliamo di locali non residenziali, ma di locali commerciali.

Infatti comunque quando si fa riferimento a questa manutenzione si fa riferimento all'intervento più famoso e cioè a quello di spurgo, rispetto al quale ci sono dei tecnici specializzati che utilizzano attrezzature apposite che servono per rimuovere accumuli di detriti all'interno di un sistema fognario e parliamo di grasso, residuo di cibo, foglie e altri materiali che possono ostruire le tubature e anche ridurre il flusso delle acque reflue che tra l'altro sono delle acque molto pericolose quando non sono bonificate nel senso che sono contaminate e quindi sono un pericolo per l'ecosistema e per la salute pubblica.

Un altro servizio molto importante che riguarda la manutenzione delle fognature potrebbe essere una ispezione delle tubature mediante l'utilizzo di telecamere ad alta tecnologia, che saranno però introdotte all'interno del sistema fognario per fotografare eventuali blocchi nascosti o danni che non sono visibili all'esterno e consentendo quindi agli esperti nel settore di poter intervenire chirurgicamente per evitare eventuali problemi e se serve adottare misure correttive necessarie.

Quando si parla di manutenzione delle fognature si parla sempre di un argomento complesso

Quest’ultime, ad esempio, impediscono l'ingresso di detriti e soprattutto impediscono l'ingresso di grandi oggetti che potrebbero ostruire le tubature e ci costringerebbero a spendere molti soldi per la riparazione.

In un contesto del genere nell’ambito di un intervento di manutenzione questi sistemi di filtraggio dovranno essere puliti e poi controllati sempre per assicurarsi che siano in buone condizioni, in modo che possono svolgere efficacemente la loro funzione di prevenire l'ingresso di oggetti indesiderati nel sistema fognario come sottolineavamo sopra.

Ma poi come dicevamo il vero problema quando si parla di fognature è sempre quello delle tubature, tubature che possono avere problemi di corrosioni o crepe o rotture nel corso del tempo, che poi alla fine possono provocare infiltrazioni di liquami nel terreno e perdite d’acqua e ci vuole sempre un intervento tempestivo per evitare danni maggiori a quel sistema fognario