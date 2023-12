Basta un luogo un po’ ‘nascosto’ e i cosiddetti ‘furbetti dell’immondizia’ appaiono come funghi per evitare di conferire regolarmente l’immondizia, una pratica che tra l’altro sarebbe particolarmente semplice.

Questa volta la segnalazione ci arriva da alcuni residenti di via Zefiro Massa a Sanremo. I rifiuti, questa volta, vengono regolarmente abbandonati in un viottolo di collegamento, una vecchia mulattiera dove si trova un cestino che dovrebbe essere utilizzato per altri scopi.