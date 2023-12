Pallacanestro: si è chiuso con due giorni di festa il 2023 del Ventimiglia Basket.

Giovedì 21 festa alla palestra Gil per piccoli del minibasket, dove una cinquantina di bambini hanno dato vita ad un pomeriggio di gioco ricevendo un piccolo dono natalizio ed una abbondante merenda.

Venerdì 22 altra festa al Palaroya per i più grandi, nonostante le assenze per influenze e vacanze già iniziate, altri 50 ragazzi e due squadre di genitori hanno dato vita ad un pomeriggio di divertimento e fratellanza natalizia, doni per tutti, merenda e brindisi finale, con gli auguri del Presidente Antonello Marasco a ragazzi, famiglie e il ringraziamento ai dieci componenti dello staff. Intervento del consigliere regionale Mabel Riolfo che ha portato gli auguri, apprezzamento e incitazione da parte di Regione Liguria. Auguri anche dagli sponsor Pasta&Basta e Agenzia Moderna presenti al brindisi, da Banca di Caraglio, Coseva e Chocolat&Caffè.

Il 2023 che va a chiudersi è stato un anno di crescita per la società ponentina, nuova linfa per tutto lo staff con alcuni cambi societari e tecnici che stanno portando la società frontaliera in una nuova dimensione, propositiva e costruttiva nel panorama cestistico della Liguria.

Il Ventimiglia Basket augura a tutti buon Natale e buon anno, sempre nel segno della palla a spicchi.