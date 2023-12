Imperia, nel convegno ‘Inalberati’ un messaggio dalla città: voglia di verde e partecipazione

Sala strapiena, applausi e voglia di dire la propria. L'evento organizzato dal gruppo comunale del PD sulla ‘forestazione urbana’ centra gli obiettivi e prepara la discussione di giovedì 21 dicembre in Consiglio comunale, dove sarà discussa una mozione delle opposizioni sul tema.

"Dopo i saluti dei segretari cittadino Paolo Berlanda e Provinciale Cristian Quesada - si spiega nal comunicato - è Deborah Bellotti a introdurre la giornata ricordando i dati drammatici degli ultimi anni, causari dal cambiamento climatico a livello planetario. 'Il 2023, anche se non è ancora finito, è già stato dichiarato l'anno più caldo da sempre'.

Appassionato ed applaudito l'intervento di Giovanni Nebbia (Meteo Meniak) che ha attaccato i 'negazionisti del clima' e ricordato come 'siamo già oltre il limite fissato dagli scienziati a 1,5 gradi di aumento della temperatura, con effetti devastanti anche su temi come impollinazione e biodiversità'.ÈSimone Cavenaghi, ricercatore milanese, a presentare gli studi in corso sul tema dello sviluppo del verde urbano. 'L'albero giusto al posto giusto è la ricetta per migliorare le nostre città, non certo piantare a caso e senza programmazione'.

Chiusura più 'politica' per Edoardo Verda che ha ricordato come la mozione sulla realizzazione di un vero e proprio 'piano del verde', in discussione la prossima settimana, sia la prima della legislatura che porta le firme di tutta l'opposizione. 'Bisogna ragionare in prospettiva, guardando alla città tra decenni e non al consueto taglio del nastro. Un'idea lontana da questa amministrazione, forse per questioni anagrafiche'. Fotografia dello stato attuale, progettazione, realizzazione e gestione su basi scientifiche è la proposta del PD.

Il dibattito in sala si accende con l'intervento di diversi cittadini e qualche amministratore come l'Ing. Enrico Lauretti. Critiche in particolare agli interventi realizzati dalla giunta in carica sul parco Urbano, sulla ciclabile tra Oneglia e la Galeazza, sul parco 'incompiuto' di Castelvecchio: contestate anche le scelte sull'area della ex stazione di Oneglia, la proliferazione dei supermercati e la nuova viabilità lungo l'Impero.

L'iniziativa del PD imperiese sull'ambiente inizia un ciclo di incontri che si svilupperanno per tutto il 2024".