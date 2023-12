A Dolcedo tre eventi musicali nella chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo

A partire da giovedì 7 dicembre, con inizio alle 20.30, prenderanno il via alla chiesa parrocchiale di San Tommaso Apostolo a Dolcedo tre eventi musicali offerti alla cittadinanza dall’amministrazione Comunale di Dolcedo e uno offerto dalla signora Rubaudo in memoria del marito Filippo.

Il primo è in programma il 7 dicembre con la partecipazione del pianista Andrea Bacchetti che ha scelto Dolcedo per presentare il nuovo DVD prodotto da Monarda Music (gruppo ArthausMusik) di Berlino, e distribuito in tutta Europa, con il programma dal titolo “Da Bach a Chiambretti, quattro secoli di musica in televisione”. Al termine del concerto il Maestro Bacchetti firmerà le copie dei DVD.

Seguirà il 17 dicembre il coro polifonico “Cantores Bormani” che onorerà la memoria di Filippo Rubaudo. Ogni anno la signora Rubaudo, moglie di Filippo, offre alla cittadinanza un evento musicale, in ricordo del marito.

Il 23 dicembre sarà la volta del duo di ghironde “Les Vieulleux de la Reine” composto da Francesco Giusta e Ron Hollein. Il duo prende il nome dalla regina francese Maria Leszczynska grande appassionata e divulgatrice dello strumento. Sarà eseguito un programma dal titolo “Le amusements d’un heure Duetti virtuosistici francesi del ‘700”.

L’ultimo appuntamento sarà il 29 dicembre con la BRG Orchestra di Finalborgo, composta da circa 40 elementi fra professionisti, studenti e amatoriali. Per l’occasione saranno presenti allievi dell’accademia del Finale, della scuola pianistica Ateneum e Tilt Pipe. L’orchestra è diretta dal maestro Marco Bortoletti.

Tutti i concerti saranno ad offerta libera.