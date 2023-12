Pallavolo: grande prova d’orgoglio del Grafiche Amadeo sul campo di Ciriè contro il PVL Cerealterra

Perdere giocando bene, Sfiorando, a tratti, anche il colpaccio. Per certi versi è un paradosso. Ma è quello che è accaduto ieri sera alla compagine del Grafiche Amadeo protagonista, a Ciriè, contro il PVL Cerealterra, avversario di turno, in occasione della nona giornata del girone di andata del campionato maschile di serie B di volley, di un’ottima gara, caratterizzata da una prova corale superlativa e da alcune giocate di straordinaria fattura.

«Siamo usciti dal campo sconfitti per 3 a 0, ma al termine di tre set combattuti come si evince dai punteggi: 20, 23,20 – il commento del presidente Giuseppe Privitera – la squadra, nonostante le defezioni, ha disputato una delle sue gare migliori. Alle già note problematiche annunciate alla vigilia, all’ultimo istante abbiamo dovuto rinunciare ad un’altra importante pedina. A causa di una noiosa forma influenzale Matteo Brun ha dovuto rinunciare alla trasferta. Il nostro tecnico, Cesare Chiozzone ha così deciso di gettare nella mischia sin dal via, nei panni di centrale, Gabriele Ghiretti e di portare, nel corso del match, all’esordio in B anche un altro giovane: Nicolò Trosso. Entrambi hanno contribuito a dare impulso al gioco. Nel secondo set eravamo addirittura avanti di quattro lunghezze sui piemontesi che a quel punto hanno però fatto valere la loro migliore organizzazione di gioco e la loro maggiore esperienza, trascinati, in quel frangente, anche da un numeroso e fragoroso pubblico che non ha mai smesso un attimo di sostenere la loro squadra. Dal campo usciamo battuti ancora una volta, ma ulteriormente convinti che il nostro impegno prima o poi dovrà fornire i frutti sperati. Sabato prossimo ci attende l’ennesimo test, il derby col Trading Log Spezia, l’occasione per far vedere realmente chi siamo, nella speranza, nel contempo, di recuperare anche i pezzi mancanti, quei giocatori che probabilmente, ieri sera, ci avrebbero consentito di strappare qualche punto in più»

Gli altri risultati della 9a giornata: Mercatò Alba – Parrella TO 1-3; Yaka Malnate – Mozzate 3-0; Trading Log SP – Ilario Ormezzano BI 2-3; Rossella ETS Caronno – Saronno 3-1. Posticipo: Sant’Anna Tomcar TO – Zephir Mulattieri SP. Riposa: Alto Canavese.

Classifica: Yaka Malnate 23, PVLCerealterra Cirié 22, Rossella ETS Caronno* 20, Mercatò Alba* 16, Sant’Anna TomCar TO** e Alto Canavese 15, Parrella TO* 14, Saronno* 11, Trading Log SP* e Ilario Ormezzano BI* 6, Zephir Mulattieri SP* 5, Mozzate* 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in meno. **= Due partite in meno.