CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 28 novembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- CASANOVA OPERAPOP – IL FILM – ore 16.45 - 21.15 – di Red Canzian - con Gian Marco Schiaretti, Angelica Cinquantini - Opera drammatica - "Venezia, 1755. Giacomo Casanova, appena rientrato in città dall’esilio di Vienna, minaccia di far strage di cuori e di creare scompiglio in città con il suo ineguagliabile carisma. Nel frattempo, il doge Francesco Loredan versa in pessime condizioni di salute e l’Inquisitore Pietro Garzoni trama per influenzare a suo favore la successione al Dogado. A tal proposito, quest’ultimo, intende sbarazzarsi di Casanova, perché potrebbe rovinare i suoi piani, e allo scopo incarica il perfido Zago. Mentre si trova alla Cantina do Mori, il Principe dei Seduttori incontra una sua vecchia fiamma: la bella Gretchen, che lo conduce al palazzo della Contessa Margarethe von Steinberg, per la quale lavora come cameriera. Qui giunto, Casanova incontra la gran dama e viene da lei sfidato in una singolare scommessa: se riuscirà a sedurre la giovane Francesca Erizzo, figlia di uno dei maggiorenti della città, lei – Margarethe – sarà sua per una notte...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- CENTO DOMENICHE – ore 17.00 – 19.30 – 21.45 – di Antonio Albanese. Un film Da vedere 2023 con Antonio Albanese, Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni - Commedia - "Antonio Riva è un operaio specializzato in prepensionamento, che va ancora in fabbrica ad insegnare (gratis) il mestiere ai più giovani. Accudisce la madre affetta da demenza senile, è in buoni rapporti con la ex moglie e ha un'amante sposata che si vuole divertire. Quando la figlia Emilia annuncia il suo matrimonio Antonio è felice di provvedere ai costi della cerimonia, perché quello di portare la sua bambina all'altare è sempre stato il suo sogno, e il gioco preferito di entrambi. Così si reca in banca per prelevare dal conto su cui ha messo tutto ciò che ha, ma il direttore gli consiglia invece di fare un prestito con una finanziaria e non disfare le sue azioni, che stanno "viaggiando". Ma Antonio non possiede azioni, o meglio, non si è reso conto di aver tramutato le sue obbligazioni sicure in azioni a rischio, passando da risparmiatore ad azionista su consiglio di quella banca dove gli impiegati erano di famiglia, e che aveva sostenuto lo sviluppo dell'intero paesino sul lago di Lecco dove è nato e cresciuto. Quella banca, poi, mica può fallire, perché se fallisse ‘andrebbero a gambe all'aria tutti quanti’...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA CHIMERA – ore 16.30 – 19.00 – 21.15 – di Alice Rohrwacher - con Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini - Drammatico - "Anni Ottanta. Arthur ha un talento raro: riesce a percepire, come un rabdomante, la presenza delle tombe etrusche che costellano il litorale tirrenico, virtù apprezzata dai suoi amici tombaroli in cerca di reperti da rivendere al mercato nero. Ma mentre loro inseguono un profitto di sopravvivenza che non li renderà mai ricchi (perché quello è il ‘talento’ dei grandi trafficanti), ‘l'inglese’ è alla disperata ricerca di un passaggio verso l'aldilà che potrebbe ricongiungerlo a Beniamina, la ragazza che ha amato e perduto. Italia, a dispetto del nome, è straniera come Arthur, ed è l'unica in grado di accendere nel giovane uomo un nuovo interesse per la vita. Va a stanarlo sulle pendici della città, dove vive in una baracca che solo lei trova bella, e solleva il suo sguardo da quella terra che lo attira come un magnete. Italia è anche l'unica ad intravvedere, fra gli incroci dei rami che paiono bacchette da rabdomante, il fantasma di certi uomini appesi a testa in giù, rivolti verso il mondo di sotto come Orfei irresistibilmente attratti da una loro Euridice...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- C’È ANCORA DOMANI – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Paola Cortellesi - con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli - Drammatico - "Delia è ‘una brava donna di casa’ nella Roma del dopoguerra: tiene il suo sottoscala pulito, prepara i pasti al marito Ivano e ai tre figli, accudisce il suocero scorbutico e guadagna qualche soldo rammendando biancheria, riparando ombrelli e facendo iniezioni a domicilio. Secondo il suocero però ‘ha il difetto che risponde’, in un'epoca in cui alle donne toccava tenere la bocca ben chiusa. E Ivano ritiene sacrosanto riempirla di botte e umiliarla per ogni sua ‘mancanza’. La figlia Marcella sta per fidanzarsi con il figlio del proprietario della pasticceria del quartiere, il che le darebbe la possibilità di migliorare il suo status e allontanarsi dalla condizione arretrata in cui vive la sua famiglia, nonché da quella madre sempre in grembiule e sempre soggetta alle angherie del marito. Per fortuna fuori casa Delia ha qualche alleato: un meccanico che le vuole bene, un'amica spiritosa che la incoraggia, un soldato afroamericano che vorrebbe darle una mano. E soprattutto, ha un sogno nel cassetto, sbocciato da una lettera ricevuta a sorpresa...”

Voto della critica: **** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- MARY E LO SPIRITO DI MEZZANOTTE – ore 17.15 – di Enzo d'Alò - con Rosaleen Linehan, Mia O'Connor - Animazione - "Mary è una bambina di undici anni appassionata alla cucina. La nonna la sostiene sempre, anche quando esaminatori saccenti non apprezzano i suoi piatti. Ma la nonna è anziana e subisce un ricovero in ospedale. Mary ne è addolorata ed aumenta nei suoi confronti le attenzioni da nipote affezionata, sostenuta in questo da una misteriosa giovane donna che è comparsa all'improvviso sul suo cammino...”

Voto della critica: ***

- COMANDANTE – ore 18.50 - 21.15 – di Edoardo De Angelis - con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli - Drammatico - "1940, Seconda Guerra Mondiale. Salvatore Todaro è un comandante della Marina Militare con un destino inscritto nel nome, a capo del sommergibile Cappellini nonostante un incidente gli abbia provocato forti dolori alla schiena che lo autorizzerebbero ad accettare la pensione di invalidità (come la moglie Rina, stanca di saperlo lontano e in pericolo, vorrebbe che facesse). Ma il comandante Todaro non sa stare lontano dai flutti. Durante la sua ennesima missione avvista una nave belga che, malgrado il Belgio sia formalmente neutrale, attacca il sommergibile italiano. Il comandante e la sua squadra rispondono al fuoco e affondano la nave. Ma Todaro decide di mettere in salvo i naufraghi, agganciandoli al suo sommergibile per trascinarli verso il porto neutrale e sicuro di Santa Maria delle Azzorre, e accettando il rischio di navigare in emersione fino a destinazione: perché la legge del mare per lui conta di più della legge della guerra...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ****

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA



Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





