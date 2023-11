Matteo Marani riporta a casa un sesto posto nel Torneo Nazionale giovanile di Tennis Tavolo a Terni

Matteo Marani di ritorno dal centro federale di Terni per il 1° Torneo Nazionale Giovanile ha con se in tasca un 6° posto nella categoria B - Under 15, un posto di tutto rilievo.

Il bordigotto, che gioca per il GSTT Vallecrosia, ha confermato la sua continua salita nelle classifiche ‘Under 15’ nazionali. Solo il giocatore Leonardo Candida del Milano Tennis Table Academy ha avuto la meglio su di lui con il punteggio 3/1 in una partita con alti e bassi e colpi spettacolari. Candida si è poi classificato secondo nel torneo.

Quindi Marani, novello Under 15 (ricordiamo che ha 13 anni) si sta posizionando bene e scala le classifiche nazionali giorno per giorno. Ora dovrà affrontare il secondo Torneo Regionale 4ª Categoria a Chiavari e confermare la bella prestazione del primo Torneo tenutosi a Toirano con il terzo posto di categoria.

Inoltre il 2 dicembre 2023 a Genova affronterà i ragazzi del A.D. Tennistavolo Genova nella penultima giornata del girone di andata della Categoria C2 Regionale, dove il GSTT Vallecrosia è primo in classifica.