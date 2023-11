Calcio, Prima Categoria. Seconda vittoria consecutiva per l’Ospedaletti, le reti di Barbagallo e Bosio piegano l’Oneglia

Dopo la convincente vittoria di domenica scorsa sul campo del Plodio, l’Ospedaletti si è ripetuto oggi al “Ciccio Ozenda” liquidando la pratica Oneglia grazie alle reti di Barbagallo e Bosio.

Gli orange partono forte e, dopo un paio di tentativi di Bosio e Siberie, al 7’ sono già in vantaggio grazie alla rete firmata da Barbagallo: incursione del numero 8 dalla destra e tiro sul lato opposto che non lascia scampo al portiere avversario. I padroni di casa continuano nella loro costruzione di gioco, ma al 23’ l’Oneglia trova il pareggio con Schievenin che la mette all’incrocio sugli sviluppi di una rimessa laterale. In chiusura di primo tempo si mettono in mostra i due portieri: Cacciò neutralizza un tentativo di Schillaci, mentre Bazzoli si fa trovare pronto prima su Schievenin e poi su De Col.

Nella seconda frazione sale il nervosismo e la gara si fa più dura. L’Ospedaletti continua ad attaccare, ma trova la rete della vittoria solamente in pieno recupero con un tiro-cross di Bosio che finisce in rete anche a seguito di una deviazione.

Dopo 6 minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Ospedaletti che sale così a quota 14 punti in classifica.



“Siamo partiti benissimo creando alcune palle gol nitide e trovando subito il vantaggio - commenta a fine partita mister Fabio Luccisano - poi, però, nel calcio se non chiudi le partite rischi che si riaprano ed è diventata difficile con il loro pareggio, ma anche in dieci abbiamo lottato creando moltissimo e trovando il gol decisivo allo scadere. È un gruppo giovane, ci prendiamo due vittorie meritate e andiamo avanti a lavorare in tranquillità. Anche oggi hanno giocato tanti giovani in una squadra che sta crescendo. Ci divertiamo, è il progetto che stiamo costruendo e siamo contenti per tutti. Un plauso ai ragazzi”.

Ospedaletti - Oneglia 2-1

Marcatori: Barbagallo 7’, Schievenin 23’, Bosio 90’+1





LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Ferrari (18 Saih), 4 Sartori (14 Molinari), 5 Caffi, 6 Cianci, 7 Avandro (16 Manno), 8 Barbagallo, 9 Siberie, 10 Schillaci (20 Bestagno), 11 Bosio

A disposizione: 12 Sambito, 13 Mema, 15 Vinciguerra, 17 Petrullà, 19 Saa Zambrano

Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Cacciò, 2 Vassallo (14 Manitto), 3 Di Leo, 4 Mela, 5 Negro, 6 La Porta, 7 Ansaldo (15 Pippia), 8 Lo Sicco, 9 De Col (16 Meda), 10 Cabello, 11 Schievenin

A disposizione: 13 Dematteis, 17 Casella

Allenatore: Massimo Casella

Arbitro: Sig. Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Ammoniti: Barbagallo, Saih, Cianci, Molinari, La Porta

Espulso: Barbagallo