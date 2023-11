San Bartolomeo al Mare: sabato camminata a Molino del Fico, sull'antico sentiero tra Borgata Richieri e Pairola

Continuano a San Bartolomeo al Mare le escursioni alla scoperta della storia, della cultura e delle tradizioni locali. Organizzate dal Comune in collaborazione con il Centro Sociale Incontro, queste iniziative beneficiano dell'appoggio delle Associazioni culturali Ca de Puiö e San Matteo, sempre molto presenti in occasione di eventi e manifestazioni sul territorio.

Sabato pomeriggio si partirà alla scoperta dell'antico sentiero che collega le borgate Molino del Fico e Richieri con la frazione di Pairola, un percorso che testimonia il valore della tradizione rurale e religiosa di queste affascinanti località.

Il ritrovo sarà alle 14.30 all'area manifestazioni dell'associazione San Matteo (via Faraldi 92, San Bartolomeo al Mare), per poi procedere all'escursione che prevede le visite ai principali punti di interesse. Dalla fontana romana, al mulino abbandonato che dà il nome alla borgata Molino del Fico, dalla chiesa di San Matteo, all'edicola votiva a doppia colonna di Pairola. Per informazioni contattare l'ufficio IAT al numero +39 0183 417065.