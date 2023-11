Corto circuito a Camporosso, vigili del fuoco sventano il rogo

Vigili del fuoco in azione a Camporosso per impedire un possibile corto circuito in un'attività di via Braie.

Gli uomini del 115 sono stati, infatti, allertati della presenza di un odore di bruciato nella zona e così ora sono sul posto per verificare e prevenire lo scoppio di un possibile incendio.

I vigili del fuoco erano già intervenuti questa mattina in quell'area a causa della rottura di una tubatura dell'acqua, in un capannone di via Braie dove è presente un'attività cinese, che, nel pomeriggio odierno, stava per mandare in tilt la rete elettrica.