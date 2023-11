Il Grafiche Amadeo sfiora l’impresa: i Gialloneri cedono in trasferta, al tie break, allo Zephir Mulattieri

Un blitz mancato per un nulla quello delle Grafiche Amadeo col sestetto sanremese mai andato così vicino alla vittoria, nel corso delle precedenti cinque giornate del campionato nazionale maschile di serie B, come ieri pomeriggio.

I gialloneri di Cesare Chiozzone sono usciti sconfitti per 3 a 2 dalla sfida di Santo Stefano Magra contro lo Zephir Mulattieri (nel primo dei derby previsti nel corso della stagione) al termine di una gara sofferta e travagliata, condizionata, già al fischio d’inizio, dalle assenze, nel sestetto base, dell’alzatore Riccardo Reggio (rimasto a Sanremo a fianco della moglie Jessika che poche ore prima ha partorito il piccolo Cristian) e dello schiacciatore Luca Spinelli.

Stringe i denti, e si presenta regolarmente in panchina, Cesare Chiozzone vittima, nelle ore che hanno preceduto il match, di uno stato influenzale.

La gara (in cabina di regia c’è Stefano Sbarra, uno degli innesti arrivati in estate dall’Imperia Volley) sembra avviarsi subito sul binario giusto. I gialloneri si aggiudicano agevolmente (18-25) il primo set. Una distorsione, nei minuti finali della frazione mette però fuori gioco, Riccardo Romanatti (le notizie che arrivano dall’infermeria parlano di un probabile lungo stop per l’opposto, classe ’98, ex Mozzate).

Si va avanti con la stessa formazione che Chiozzone ha spesso impiegato la passata stagione in Serie C e che si è comunque distinta vincendo il campionato regionale. La squadra lotta e paga a caro prezzo anche alcuni errori. Perde il secondo (25-20), ma vince, ai vantaggi, denotando grinta, coraggio e qualità straordinarie, il terzo set (26-28).

«I ragazzi hanno lottato. Sono andati vicini a portare a casa il primo successo pieno della stagione –ha commentato, fortemente rammaricato, il trainer Cesare Chiozzone– fossimo stati al completo molto probabilmente l’impresa sarebbe riuscita. Purtroppo portiamo a casa un solo punto».

Già, perché nonostante gli sforzi prodigati i giallorossi, visibilmente turbati, si sono poi dovuti arrendere (25-22 e 15-12) di fronte all’incalzare di uno Zephir Mulattieri che, non va dimenticato, rappresenta un’eccellenza nel levante ligure e dell’alta Toscana, frutto della lungimiranza e della caparbietà dei dirigenti di quattro sodalizi: il Volley Santo Stefano, il Lunigiana, l’ABC Volley Spezia e Pallavolo Spezia che condividendo un progetto comune, hanno dato vita alla Scuola di Pallavolo Valdimagra, compagine che negli anni ha assunto concretezza e dimensione sul territorio della vicina Lunigiana e di tutta la provincia spezzina, fino a diventare un punto di riferimento nel mondo della pallavolo in questo specifico angolo dello Stivale.

Al Grafiche Amadeo, che rimane incollato all’ultima posizione di classifica, a quota 2, il compito ora di risollevare le sorti della sua difficile stagione. Sabato 18 si torna a villa Citera. L’avversario è il Saronno.

Gli altri risultati: Yaka Malnate – Mercatò Alba 3-0; Alto Canavese – PVLCeralterra Cirié 3-2; Trading Log SP – Sant’Anna Tomcar TO 1-3; Parrella TO – Rossella ETS Caronno 3-2; Ilario Ormezzano BI –R&S Mozzate 2-3. Riposa: Saronno.

Classifica: Yaka Malnate 17, PVLCerealterra 13, Sant’Anna Tomcar TO* e Rossella ETS Caronno* 12, Mercatò Alba* 10, Alto Canavese 9, Parrella TO* 8, Saronno*, Zephir Mulattieri SP* e Trading Log SP* 5, Ilario Ormezzano e R&S Mozzate* 4, Grafiche Amadeo 2. *= Una partita in meno.