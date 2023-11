Elezioni Amministrative 2024: riunioni e incontri segreti, la 'volata' è lunga e si pensa anche alle Regionali

“Riunioni elettorali? No, assolutamente! Al limite possono essere incontri casuali davanti a un caffè, ma per la campagna elettorale è troppo presto”. Se si prova a parlare con gli esponenti politici di Sanremo e del comprensorio, la risposta è quasi sempre questa.

Eppure le voci di corridoio raccontano cose diverse, ovvero incontri già improntati a capire chi si schiera con chi e come si potranno organizzare partiti e liste civiche alle Amministrative di giugno 2024. Si parte dall’attuale maggioranza, legata al Sindaco Alberto Biancheri, che secondo i ben informati potrebbe schierarsi con ‘Anima’, l’associazione che vede tre nomi schierati uno a fianco all’altro (Sergio Tommasini, Alessandro Sindoni ed Alessandro Mager), con quest’ultimo considerato il più ‘papabile’ per la candidatura a primo cittadino.

Ma se provate a chiedere se è veramente così la risposta è sempre la stessa: “Ci sto pensando, è ancora presto. Vedremo”. Sempre secondo i rumors cittadini, nei giorni scorsi ci sarebbe stata anche una riunione di maggioranza, durante la quale è stato chiesto a tutti quali sono i programmi di ognuno. Ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni, anche se alcuni esponenti di spicco potrebbero essere in ‘partenza’ per altri lidi.

E, mentre ‘Anima’ sta già tappezzando la città con i propri manifesti il centrodestra ha chiaramente evidenziato la volontà di presentarsi unito alle prossime elezioni, magari facendo campagna acquisti verso il centro moderato e trovando appeal proprio in alcuni esponenti dell’attuale maggioranza. I ‘caffè’ tra le parti sembra che si stiano sprecando nei bar e i colloqui in merito pure.

Si attende anche di capire cosa faranno i ‘Totiani’, anche e soprattutto in funzione della famosa cena che ha visto al tavolo di un noto ristorante sanremese proprio il Presidente della Regione, molti suoi fedelissimi locali ed alcuni esponenti che saranno della partita alle elezioni Amministrative. Anche in questo senso gli incontri si sarebbero succeduti negli ultimi giorni, anche con le liste civiche in allestimento a Sanremo.

Intanto si attendono nuovi riscontri per alleanze e candidati mentre gli intrecci potranno riguardare anche le prossime elezioni provinciali e, perché no, pure quelle (più remote) regionali. La ‘volata delle Amministrative è particolarmente lunga ma potrà trovare un ulteriore elastico, legato a quelle successive.