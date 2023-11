Calcio, Prima Categoria. L'Ospedaletti crea tanto, ma concretizza poco: con il San Filippo Neri Albenga finisce 1-1

Tante occasioni create, una sola quella concretizzata. Si potrebbe riassumere così, in poche parole, il pomeriggio di un Ospedaletti capace di produrre una grande mole di gioco, ma poco incisivo sotto porta. Così, contro un cinico San Filippo Neri Albenga, è finita 1-1 e in casa orange non è sbagliato parlare di due punti persi.

La prima frazione di gioco è tutta di marca Ospedaletti. Almeno 6 le palle gol create dai padroni di casa: in due occasioni Rizzo è abile a neutralizzare le conclusioni di Bosio, poi il numero 9 di casa colpisce anche un palo. Stessa sorte per Barbagallo, fermato anche lui dal palo. Dando concretezza alla cinica legge del calcio, dopo tante occasioni per l’Ospedaletti è il San Filippo Neri a portarsi in vantaggio al minuto 40 con Macaluso che conclude al meglio un cross scaturito da un lancio dalla difesa. Gli orange, però, sono abili a riagguantare subito il risultato. Alla ripresa del gioco Schillaci dalla fascia mette in mezzo per Bosio che, mette in rete e riporta la gara sull’1-1 in un giro di orologio.

Nella ripresa il copione non cambia, l’Ospedaletti è sempre pericoloso in avanti e colpisce un altro palo, il terzo, con Siberie. Tante le occasioni non concretizzate, le più clamorose capitano sui piedi di Schillaci e Bosio. Ma il risultato non cambia e al 90’ la gara si chiude sull’1-1 con il rammarico, per gli orange, di non aver portato a casa i tre punti in una partita che li ha visti come assoluti protagonisti del gioco.

Ospedaletti - San Filippo Neri Albenga 1-1

Marcatori: 40’ Macaluso, 41’ Bosio



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Russo, 3 Saa Zambrano (15 Saih), 4 Molinari (13 Bestagno), 5 Caffi, 6 Ferrari, 7 Siberie, 8 Barbagallo (19 Moglan), 9 Bosio, 10 Grifo, 11 Schillaci

A disposizione: 12 Sambito, 14 Sartori, 16 Alasia, 17 Pavone, 18 Vinciguerra

Allenatore: Fabio Luccisano

San Filippo Neri Albenga: 1 Rizzo, 2 Stalla (13 Sorrentino), 3 Giglio, 4 Mascardi, 5 Benini, 6 Fejzillari, 7 Delmonte (14 Pittella), 8 Talladira, 9 Macaluso, 10 Miserendino (17 Modafferi), 11 Tesoro

A disposizione: 12 Dell’Oriente, 15 Bazzarini, 16 Scola, 18 Briozzo

Allenatore: Davide Torregrossa

Arbitro: Sig. Emanuele Fontana (Savona)

Ammoniti: Grifo, Bestagno, Fejzillari, Pittella