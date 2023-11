Imperia: per ‘Olioliva in tavola’ al ristorante in compagnia di un sommelier e un assaggiatore d’olio

“Olioliva in tavola”: il programma della rassegna 2023 si arricchisce grazie al contributo di Confcommercio e Confesercenti di una singolare iniziativa rivolta ai ristoranti della città. In ciascuno dei nove locali che hanno aderito all’iniziativa, nelle serate di venerdì 3 e sabato 4 novembre, grazie alla collaborazione di Fisar, AIS, Onaoo e Oal, saranno presenti un sommelier ed un assaggiatore d’olio che accompagneranno la clientela nella scelta e nella degustazioni di vino e olio extravergine di oliva dei produttori liguri. L’obiettivo, fortemente perorato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio “Riviere di Liguria”, organizzatrice di Olioliva, è promuovere, valorizzare e soprattutto far conoscere le eccellenze del territorio. La buona tavola come strumento di sviluppo economico e turistico. Ecco i ristoranti di “Olioliva in Tavola” (è consigliata la prenotazione):

Imperia Porto Maurizio

La Ruota – Spianata Luigi Varese, 25 – Tel. 0183.61206

Osteria Didù – Via Cascione, 70 – Tel. 0183. 273636

Osteria I Sognatori – Spianata Luigi Varese, 16 – Tel. 0183.63179

Imperia Oneglia

Chez Braccioforte – Calata G.B. Cuneo, 33 – Tel. 0183.294752

Dalla Padella alla Brace – Via Ospedale, 31 - Tel. 0183.294159

Enoteca Grappolo – calata G.B. Cuneo, 61 – Tel. 327.7699677

Il Melograno – Via Des Geneys, 12 – Tel. 0183.272907

Salvo Cacciatori – Via Vieusseux, 12 – Tel. 0183.293763

Portego de Ma – Calata G.B. Cuneo, 29 – Tel. 0183.764147 - (solo venerdì)