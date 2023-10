Sanremo: punto nascite all'ospedale 'Borea', da Forza Italia un ordine del giorno e un'interpellanza

“Senza voler replicare alle prese di posizione vuote e autoassolutorie di coloro che dopo 9 anni di amministrazione della città cercano di gettare su altri le responsabilità dei propri fallimenti, Forza Italia e Forza Sanremo hanno presentato una interpellanza ed un ordine del giorno sulla riapertura del centro nascite”.

“Si è giunti alla possibile riapertura – proseguono gli azzurri - grazie alla mozione presentata già a luglio dal consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio assieme agli altri colleghi del territorio Russo e Riolfo. Tutto ciò mentre altri organizzavano cene pre-elettorali piuttosto che di pianificazione di ulteriori e nuovi annunci di progetti faraonici (mentre che nemmeno un cantiere di quelli annunciati prima si è concluso o progredisce)”.

Nell’ordine del giorno viene chiesto al consiglio comunale di impegnare il Sindaco e l’Amministrazione a non approvare il bilancio Asl 1 fintanto che lo stesso non preveda il rientro presso l’ospedale Borea di tutti i reparti trasferiti altrove con la loro piena operatività , così come era alla data del 2014 allorché si insediò la prima amministrazione Biancheri invertendo la parabola discendente degli ultimi 9 anni”.

Nell’interpellanza viene chiesto al Sindaco di sapere se, nelle riunioni conviviali con il Presidente Toti, gli abbia fatto presente le problematiche della sanità a Sanremo o si sia limitato a elaborare progettualità alchemico politiche per cercare di dare continuità alla propria lista civica o a parte di essa sotto mentite spoglie.