Femminicidio a Savona, Berrino (FdI): “È arrivato il momento di fermare queste tragedie”

“Mercoledì scorso presso il Senato della Repubblica il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato un disegno di legge contro la violenza domestica. Oggi leggiamo della tragica notizia della morte dopo giorni di coma della donna, mamma di quattro bambini, strangolata tra venerdì e sabato scorso dal marito nel loro appartamento di Savona a seguito di una lite. Una tragedia che mi ferisce ancor di più nonostante l'impegno delle istituzioni e di chi quotidianamente si occupa di tale tematica. La mia vicinanza ai familiari della vittima e soprattutto ai quattro bambini che restano senza genitori, con il dovere maggiore di trovare soluzioni efficaci per non arrivare più a leggere un solo articolo del genere. Non basta parlare del fenomeno. È arrivato il momento di fermare queste tragedie, occorre puntare su un cambio culturale cercando di capire il prima possibile come poter evitare che un uomo possa essere così pericoloso e violento per salvaguardare più donne possibili”.

Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.