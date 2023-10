Senremo: con la Santa Messa a San Siro si sono conclusi i Festeggiamenti dedicati a San Romolo (foto e video)

Ieri sera nella Basilica di San Siro la Famija Sanremasca ha fatto celebrare una Messa in suffragio dei soci defunti dell'anno e di tutti i cittadini di Sanremo scomparsi. L'iniziativa, che si svolge da molti anni l'ultimo sabato di ottobre, ha visto l'adesione per la prima volta, coordinata da Roberto Pecchinino, dei due sodalizi Lions di Sanremo (Sanremo Host e Sanremo Matuzia), del Consolato dei Maestri del Lavoro, dell'ANIOC e dell'associazione Combattenti e Reduci. Presente alla cerimonia anche il vicesindaco Costanza Pireri.

Sono così terminati i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Romolo. Iniziati il 1' ottobre alla Bauma, proseguiti il 7 con la consegna alla Confraternita della Costa del quadro, copia dell'originale, esposto in Santuario durante la Guerra 40-45. Il 13 grande pontificale in San Siro e il conferimento il pomeriggio al Casinò dei Premi San Romolo e la proclamazione del Cittadino Benemerito.

Il giorno 12 all'Ariston la commedia in sanremasco della Compagnia Stabile ed il 14 concerto mandolinistico a cura di Freddy Colt e presentazione del volume edito dalla Famija Sanremasca "Storia di Sanremo 1815-1861".

Il presidente della Famija Leo Pippione ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, in particolare le associazione culturali, di volontariato e di servizio che si sono unite al calendario di eventi.

Video con la preghiera del "Padre Nostro" in sanremasco recitata da Gianni Modena: