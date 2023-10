Castel Vittorio: grande successo della 7a giornata nazionale della camminata tra gli olivi

Grande successo della 7a giornata nazionale della camminata tra gli olivi organizzata dal Comune di Castel Vittorio e la Pro Loco.



"Il Sindaco Gian Stefano Oddera esprime grande soddisfazione per la riuscita dell’evento caratterizzato da una numerosa partecipazione ed al contempo ringrazia i molto attivi membri della Pro Loco che con il loro impegno hanno permesso a tutti i partecipanti, tra cui tanti bambini, di vedere da vicino le suggestive fasi della raccolta delle olive. La passeggiata si è svolta con l’attraversamento di diversi uliveti con sosta, in particolare, nell’accogliente oliveto secolare 'del Barò', dove Sara e la Pro Loco hanno servito un apprezzatissimo ristoro. L’escursione si è conclusa in Piazza XX Settembre, nel centro del Paese, con l’assaggio dell’olio nuovo offerto dall’Azienda Agricola 'Dau Casteé' di Patrizia Maiano, con la degustazione del tipico 'Turtun' offerto dall’Osteria del Portico e delle Frittelle di Mela, specialità della Signora Vanda preziosa collaboratrice della Pro Loco. Castel Vittorio dà appuntamento a tutti dal 3 al 5 novembre prossimi al proprio stand di OLIOLIVA ad Imperia".