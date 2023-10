'Boomer' il nuovo format per l’aperitivo allo Strambò

Lo strambò di Sanremo è lieto di annunciare un nuovo appuntamento settimanale, l’occasione perfetta per trascorrere l’orario antecedente alla cena in maniera piacevole e divertente.

Venerdì 27 ottobre è la data dell’inaugurazione del format “BOOMER”, l’aperitivo giovane e fresco che avrà luogo dalle 18:00 alle 21:00.

Il ristorante e cocktail bar sul porto sole di sanremo ha deciso di offrire ai giovani, e non solo, della provincia una nuova occasione per potersi radunare e far festa aprendo le porte al weekend.

In occasione dell’aperitivo verrà preparato un buffet abbondante, variegato e fresco con stuzzichini e finger food. Il tutto sarà accompagnato da una lista di cocktail, dai classici a quelli più elaborati, o vini a scelta. L’assortimento di prodotti offerti permetterà di soddisfare ogni esigenza e richiesta.

Ma a rendere la serata davvero speciale è la magia della musica, in consolle Davide Penna con un Dj set di musica House che accompagnerà tutta la serata.

Il divertimento è assicurato per chi vuole lasciarsi coinvolgere dalle buone vibrazioni mentre trascorre qualche ora diversa dalla solita routine.

Per prenotare un tavolo o avere maggiori informazioni riguardanti l’inaugurazione del 27 ottobre potrete utilizzare i contatti riportati qui di seguito.

Info e prenotazioni

Strambò Sanremo, Via del Castillo, 17, 18038 Sanremo (IM)

+39 331 2637639