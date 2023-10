Imperia: ‘Mar Ligure nel Pelagos curiosità da scoprire’, un incontro all’Auditorium del Museo del mare

L’APSD Stella Maris con sede sociale in Via Croce di Malta, 14 ad Imperia promuovere un incontro aperto a tutti con ingresso gratuito sul tema ‘Mar Ligure nel Pelagos curiosità da scoprire’. L’evento, che ha il Patrocinio del Comune di Imperia ed è sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee - ed in Collaborazione con: Capitaneria di porto di Imperia; Fondazione CIMA di Savona; Associazione I Delfini del Ponente – tratterà u seguenti temi:

- L’Illustrazione delle normative riguardanti la protezione dei mammiferi e rettili marini ed attività svolte all’interno del Santuario dei Cetacei da parte dalla Capitaneria di Porto (Relatore STVCP Federico Rimicci);

- La descrizione e il riconoscimento delle otto specie di cetacei presenti nel santuario Pelagos attraverso la proiezione di video e fotografie realizzati durante le campagne di monitoraggio e dei progetti per la salvaguardia della fauna marina con i ricercatori della Fondazione CIMA (Relatrice Lara Polo);

- L’illustrazione ed approfondimento delle specie aliene nel Mediterraneo ed in particolare quelle di recente rinvenute nel Mar Ligure e l’inaspettata nidificazione delle tartarughe sulle coste liguri con proiezioni di video e foto da parte di biologi dell’Associazione I Delfini del Ponente (Relatori Ascheri Davide e Pedrazzini Andrea);

L’incontro si terrà sabato 28 ottobre 2023 dalle ore 15.30 alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Museo del mare in Calata Anselmi ad Imperia.