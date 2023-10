Sanremo: sold out la prima serata del “Diversinging” all'Impekabile di Bussana

Sold out venerdì per la prima puntata del “Diversinging” all'Impekabile sul lungomare di Bussana. Si sono esibiti, in occasione del Remember Cantaestate 23, i cantanti che hanno proposto i brani che li hanno resi protagonisti della kermesse estiva.

La serata è stata ripresa dalle telecamere di Alma tv con la regia di Gian Carlo Platino. Si sono esibiti: Marida Semiglia, Maria Clotilde Muzio, Marleny Penna, Francisco Penna, Martina Galizzi, Louise Di Luca, Costanzo Fissore, Paolo Martini, Luca Rolando, Alessandro Fonto', Olinda Di Dea, Bruno Piras, Davide Ravasio, Robertino Fotia, Maria Nardozza, Cristiano Pilone e Valerio Roselli. Il pubblico li potrà sentire nuovamente venerdì 27 ottobre e a loro si aggiungeranno i cantanti che non si sono potuti esibire la prima serata.

“Abbiamo deciso di creare questo nuovo step superiore a livello canoro - commenta il direttore artistico Alex Penna insieme al titolare "Pek" - infatti il format è destinato a cantanti semi professionisti e non che seguono e partecipano agli eventi organizzati dall'associazione Viva Armea”. La serata è stata presentata da Agostino Orsino con la partecipazione del fotografo Mauro Frassinetti. Presente anche l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 27 ottobre per la seconda puntata del format.

Per prenotazione tavoli chiamare il 3807098908, per delucidazioni sul menu e sui posti disponibili 3488762060. Per l'occasione l'Impekabile proporrà un menu alla carta dedicato.