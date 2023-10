Bordighera, parcheggi sulla Spianata del Capo: dopo le proteste ecco i nuovi provvedimenti

In seguito all'istituzione di un'area di sosta a pagamento in località Spianata del Capo a Bordighera e dopo le proteste dei residenti è stata emessa dalla polizia locale un'ordinanza che disciplina la circolazione stradale dal primo ottobre fino al 15 giugno 2024 per garantire la necessaria sicurezza del traffico in quella zona.

Sul piazzale del Capo vi è, perciò, un'area parcometro per i giorni feriali dalle 9 alle 23 nei primi tre blocchi degli stalli ubicati nella parte centrale della piazza, per un totale di 73 spazi. Vi è poi un'area riservata ai residenti autorizzati 0-24 sul lato ovest della piazza, oltre ai due stalli riservati agli invalidi già esistenti. I restanti 12 riservati per i residenti sono all'intero della via Circonvallazione/via Garnier muniti di apposita autorizzazione (bollino blu).

La zona a parcheggio libero è situata nella restante parte della spianata del Capo, compresa l'area sterrata. Rimane l'area riservata al consorzio autoscuole, confermata sul lato sud est della piazza, il martedì e il giovedì dalle - 15 alle 19. Un'area è, invece, riservata alla sosta dei motoveicoli sul lato nord est della piazza. E' confermato, inoltre, il divieto di sosta per camper e caravan 0 — 24 su tutta la piazza del Capo.

Per via Charles Garnier vi è un'area riservata ai residenti autorizzati (0 - 24) su ambo i lati della via all'interno della via Circonvallazione/via Garnier muniti di apposita autorizzazione (bollino blu). In piazza Edmondo de Amicis vi è, invece, una zona a parcheggio libero ed è confermato il divieto di sosta per camper e caravan su tutta la piazza. Infine, è stata istituita la rimozione forzata a tutti i veicoli non autorizzati nell’area Ztl del centro storico.