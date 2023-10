Sanremo: ‘Le più belle canzoni d’autore del Festival’ al Teatro dell'Opera del Casinò

Mercoledì 18 ottobre alle 21.30 al Teatro dell'Opera del Casinò, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo aprirà la prestigiosa Rassegna della canzone d’autore / Premio Tenco con un concerto, diretto dal M° Eliseo Castrignanò, dedicato alle più belle canzoni d’autore del Festival interpretate da Olden. Una serata speciale frutto della collaborazione con la Fondazione Club Tenco e sostenuta dalla rete di imprese Sanremo ON.

Olden - nome d'arte di Davide Sellari - è un cantautore e interprete entrato nell’orbita di “Cose di Amilcare” e del “Club Tenco” nel 2014, finalista come “miglior interprete” nella Rassegna Premio Tenco 2019 e 2022. Nato a Perugia, dove ha mosso i primi passi come musicista e cantante, si è trasferito nel 2008 a Barcellona. Nell'università del capoluogo umbro si è anche laureato in Scienze politiche nel 2003 con una tesi su Luigi Tenco e sul Festival, non sapendo ancora quante volte la sua carriera lo avrebbe portato a Sanremo.

“Le più belle canzoni d’autore del Festival” è una produzione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che ha visto Olden impegnato non solo come interprete ma anche nella ricerca e selezione dei brani: “Inizialmente il concerto si doveva chiamare ‘Le più belle canzoni del Festival’ ma il titolo non avrebbe immediatamente restituito la ricerca che ha portato alla scelta dei quindici brani in scaletta. Con il M° De Lorenzo abbiamo allora deciso di inserire una specifica in più: ‘Le più belle canzoni d’autore del Festival’. Si tratta infatti di una carrellata cronologica, dal 1962 al 2000, che va da Sergio Endrigo a Samuele Bersani, passando per Dalla, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Donaggio, Luigi Tenco, I Camaleonti e molti altri ancora. Brani di grande successo che mi emozionano e accendono dei ricordi… Brani che sono stati scritti per lo più da cantautori o da autori abituati a collaborare con cantautori. Solo dopo averli scelti mi sono accorto che molte di queste canzoni avevano vinto i premi della critica”.

La serata sarà anche un’occasione per supportare le attività di alcune associazioni del territorio su iniziativa del Rotary Club Sanremo Hanbury e del suo Presidente Massimo Rossano. Il Rotary Club Sanremo Hanbury ha infatti acquistato 100 biglietti per il concerto, donandoli all'associazione di Don Rito ‘Angeli di pace’ e a Telethon Sanremo in modo che le due associazioni li possano utilizzare per promuovere la loro raccolta fondi. Chi vorrà potrà acquistare direttamente da loro il biglietto per la serata facendo la propria offerta all’associazione che poi destinerà il ricavato per i propri fini istituzionali: Telethon lo destinerà alla ricerca legata alle malattie rare e ‘Angeli di Pace’ per finanziare la ‘Fondazione Oasi di amore e pace’ che si occupa di recuperare, accogliere e far studiare i bambini sfruttati nelle piantagioni di coca o arruolati dai narcos. Il Rotary Club Sanremo Hanbury ha invitato alla serata anche alcuni anziani del circolo ricreativo “Il Melograno”.

Il concerto si inserisce tra le iniziative speciali della Rassegna della canzone d’autore, che oltre alle tre serate speciali al Teatro Ariston dedicate alla consegna dei premi Tenco e alle esibizioni di premiati e ospiti, proporrà - dal 18 al 21 ottobre - conferenze quotidiane nella sede del Club, masterclass per gli studenti, proiezioni cinematografiche, presentazioni di libri, esibizioni nell'ex chiesa Santa Brigida - in collaborazione con l'associazione Pigna mon amour - nel suggestivo centro storico della città, talk e dibattiti. Il calendario completo delle iniziative su www.clubtenco.it.

Info e biglietti (tariffa unica 10 euro): https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/le-grandi-canzoni-dautore-del-festival-di-sanremo-con-olden/