Imperia: scuole e parcheggi occupati, Amoretti e Mameli chiedono intervento degli Ausiliari

Laura Amoretti e Silvia Mameli, Consigliere del Gruppo misto a Imperia chiedono che l'amministrazione del sindaco Claudio Scajola prenda provvedimenti per risolvere il problema dei parcheggi di largo Ghiglia. Le due esponenti hanno rilevato come in concomitanza con l'entrata e l'uscita dalle scuole si crei una criticità tanto per la gestione del traffico quanto per l'occupazione di alcuni stalli riservati ai disabili.

L'argomento sarà al centro di un question time nel corso del prossimo consiglio comunale. Amoretti e Mameli spiegano: "...nel Plesso Scolastico di Largo Ghiglia sono ospitate la scuola dell'infanzia e la scuola primaria denominata "Giulio Natta" (nota come Largo Ghiglia) e dall'anno scolastico 2022/23 trova sede anche il plesso di Piazza Ulisse Calvi che comprende anch'esso scuola per l'infanzia e primaria. Durante l'entrata e l'uscita dal plesso scolastico, si assiste al concentrarsi di una forte presenza di alunni accompagnati dai genitori che crea quotidianamente disagi".



"C'è una strutturale inadeguatezza di parcheggi in generale e particolarmente grave è la situazione di quelli riservati ai disabili' che sono soltanto tre. Tutto ciò è aggravato per quest'ultima tipologia di sosta da una occupazione non corretta da parte di auto e moto. La prevenzione e la dissuasione di comportamenti scorretti crediamo sia preferibile ed efficace all'aspetto puramente sanzionatorio".



Chiediamo se l'amministrazione comunale ritenga di individuare ulteriori stalli di sosta riservati per tale tipologia e in secondo luogo, ma prioritariamente che si garantisca la presenza degli Ausiliari nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti scolastici. Il controllo e la prevenzione che chiediamo non rappresentano solo una tutela dei diritti dei più fragili ma hanno una funzione educativa del rispetto delle persone e delle regole nei confronti dell'intera cittadinanza" - concludono.