Giornata ecologica a Rocchetta Nervina, al via la pulizia del torrente Barbaira (Foto)

A Rocchetta Nervina domenica prossima, l'8 ottobre, si terrà la Giornata ecologica.

"Il Cai Bordighera, unitamente all'amministrazione comunale con la collaborazione della Proloco e tutti i volontari che vorranno partecipare, organizza una giornata di pulizia del torrente Barbaira" - fa sapere il sindaco di Rocchetta Nervina Claudio Basso - "E' necessaria per sopperire alla mancata educazione 'incontrollabile' di quella parte di persone che assalgono il nostro territorio senza alcun rispetto e abbandonano ogni tipo di rifiuto lungo i sentieri che costeggiano il rio e nel corso del nostro amato torrente. Salvaguardiamo assieme i nostri luoghi".

"Il ritrovo sarà alle 8.30 in via Rimembranza, in piazza Cian. Si consiglia guanti e colazione al sacco" - dice il primo cittadino - "Organizzazione di squadra e interventi a cura del Cai, al rientro, intorno alle 14.30, ristoro per i partecipanti in collaborazione con la Proloco".