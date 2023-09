Coppa Italia, il Ventimiglia Calcio passa il turno

Il Ventimiglia Calcio perde 3 a 1 contro il Quiliano & Valleggia, ma si qualifica per gli ottavi di finale della coppa Italia, in virtù della netta vittoria (4-0) conquistata nella gara di andata.

Vista la situazione di totale emergenza che si era venuta a creare in casa granata è un risultato eccezionale, perché a Quiliano il Ventimiglia si è presentato con la formazione juniores e qualche allievo. Unici superstiti della prima squadra Emanuele Oliveri, Haderbache e Catanese. La squadra, che era scesa in campo schierando 10 “under”, nel corso della gara ha via via inserito ragazzi del 2005, 2006, 2007 e ha terminato con un gruppo di ragazzi la cui età media non arriva neppure a 18 anni.

"E’ stata una prestazione maiuscola da parte dei nostri giovani, per nulla intimoriti davanti ad una squadra ostica e composta da giocatori più grandi. Si sono viste ottime cose, qualche giocatore si è distinto in modo particolare, ma è tutto il gruppo a meritare un grande applauso" - commenta il Ventimiglia Calcio - "Perché una cosa è certa: grandi ci diventeranno di sicuro questi ragazzi, che ancora una volta hanno dimostrato di essere un gruppo splendido, che ripaga la società, che sul settore giovanile ci crede eccome e sui propri giovani sta puntando tanto".