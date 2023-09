Il Questore Cesare Capocasa promosso Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza

Il Questore Cesare Capocasa, nei giorni scorsi, è stato nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza.



"Capocasa, attualmente a capo della Questura di Ancona e prima ancora di quella di Ferrara - si spiega nel comunicato -, ha ricoperto l’incarico di Questore di Imperia dal maggio 2017 al febbraio 2020. Quello è stato il suo primo incarico da Questore, all’epoca neo promosso Dirigente Superiore, proveniente dalla Questura di Brescia, dove aveva ricoperto l’incarico di Vicario. Durante gli anni di permanenza nel capoluogo ligure, Capocasa ha profuso il suo impegno specialmente nel contatto con i cittadini, a tutela delle cc.dd “fasce deboli”, i bambini, le donne, gli anziani. Centinaia gli incontri dei poliziotti della provincia con gli alunni di tutte le classi di Imperia, Sanremo e Ventimiglia che, in una speciale occasione, hanno riempito la sala conferenze del Palafiori per un dibattito sul Cyberbullismo, con la partecipazione del papà di Carolina Picchio e gli esperti della Polizia Postale del Compartimento di Genova. Sul versante della violenza di genere, molteplici gli incontri e le attività con il Centro Antiviolenza, la cui collaborazione ha visto nascere il primo corso di difesa personale organizzato dalla Polizia di Stato dedicato alle donne. E ancora incontri in piazza e nelle scuole, portando avanti la campagna itinerante della Polizia di Stato 'Questo non è amore'. Particolare attenzione agli anziani, con gli incontri nelle bocciofile e con la divulgazione di materiale informativo per la prevenzione di furti. Un Questore per la gente e tra la gente, incarnando il motto della Polizia di Stato #essercisempre. Capocasa ha gestito, unitamente al Commissariato di Ventimiglia, gli anni 'caldi' del Campo Roja. Delicati e calibrati servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati pianificati e disposti nella città di confine, privilegiando le zone maggiormente a rischio (quartiere Gianchette, Stazione, l’alveo del fiume Roja, oltre a una vigilanza h24 presso il citato Campo). Nell’ottica del contrasto dell’immigrazione irregolare, il Questore ha organizzato dei voli charter ad hoc, decongestionando la città intemelia da centinaio di clandestini, con un riverbero sulla sicurezza percepita dai cittadini. Centinaia anche gli stranieri pericolosi e irregolari accompagnati presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri di tutta la penisola, oltre a quelli scortati direttamente nei loro Parsi di origine. Al Questore Capocasa vanno i più sinceri auguri del Questore Peritore, attuale Questore della provincia di Imperia, e di tutti i Funzionari della provincia".