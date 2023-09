Ventimiglia: messa in sicurezza alle scuole di via Vittorio Veneto, l'Assessore Calimera risponde al PD

“Contrariamente a quanto dichiarato dal Partito Democratico, nei mesi estivi è stata effettuata un operazione di messa in sicurezza e ripristino del balcone delle scuole elementari di via Vittorio Veneto che, ormai da tempo, necessitava di questo intervento”.

Sono le parole di Domenico Calimera, Assessore ventimigliese in risposta alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Partito Democratic. “Inoltre – prosegue Calimera - in merito alla palestra ex Gil, sempre nei mesi estivi sono stati effettuati interventi di ripristino della facciata e delle guaine e, che ad oggi, sono in via di conclusione”.

Per quanto concerne invece la manutenzione dei marciapiedi: “E’ stata nostra cura sin da subito attenzionare l’ufficio tecnico in merito allo stato dei nostri marciapiedi ed i nostri operai lavorano alacremente per ripristinare la pavimentazione in tutta la città. Inoltre, per garantire maggiore sicurezza, è stata ripristinata la segnaletica orizzontale in prossimità di tutti i plessi scolastici”.