Sanremo: successo al corso per conseguire il patentino per i cani, Tonegutti "Lo rifaremo" (Video)

Raggiunto il numero massimo di iscrizioni (85) per il patentino per i proprietari di cane, organizzato da Comune di Sanremo, con Asl e l’Ordine dei medici veterinari, in collaborazione con Enpa e Lega del Cane, quest’oggi nell’Aula Magna di Bussana è terminato il corso. Alla presenza dell’Assessore Tonegutti, i partecipanti hanno seguito con attenzione le ‘lezioni’ dei docenti ed hanno presentato le loro domande, preoccupazioni e richieste d’aiuto, per la gestione dei loro amici a 4 zampe.

“Siamo lieti che l’iniziativa abbia riscosso così tanto successo - commenta l'assessore Sara Tonegutti - a dimostrazione che abbiamo centrato l’obbiettivo, ovvero la necessità che i proprietari dei cani hanno di apprendere un corretto sviluppo della relazione con il loro amico a quattro zampe, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale. Considerato il grande interesse, è nostra intenzione replicare in futuro l'appuntamento. Inoltre, colgo l’occasione per informare che il Comune di Sanremo ha nuove pagine social dedicate ad ambiente e animali, da cui è stata lanciata una campagna contro l’abbandono dei cani. In Italia vengono abbandonati circa 50 mila cani ogni anno, soprattutto in estate, e l’80% di loro muore a causa di incidenti d’auto, malnutrizione o maltrattamenti”.

Un appuntamento che, come confermato dagli organizzatori, si ripeterà sicuramente visto l'interesse suscitato e le molte richieste che non sono state accontentate, da molti altri interessati.