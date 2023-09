Ventimiglia: successo per 'Sapori alla Marina', la soddisfazione degli Assessori Agosta e Calcopietro

“Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha visto ‘Sapori alla Marina’ svolgersi nel magnifico contesto del porto ‘Cala del Forte’ (uno dei gioielli della città), era grande l’attesa per l’edizione 2023, come sempre sapientemente organizzata dalla Confcommercio ed ospitata nuovamente in questa splendida location. Grande successo anche quest’anno, con migliaia di persone presenti durante i tre giorni dedicati all’evento”.

“L’evento - il vice sindaco Marco Agosta con delega al commercio - è stato veramente apprezzato da tutti, visto il numeroso pubblico presente nelle tre serate e ringrazio i ristoratori che ci hanno permesso di ammirare e riscoprire i Sapori del nostro territorio,con l'obiettivo centrale di difendere il made in Italy e i nostri prodotti locali”.

"Come Amministrazione - dichiara l’assessore, Serena Calcopietro - esprimiamo grande soddisfazione per l’organizzazione della manifestazione. Un evento che risulta essere un rilancio e una valorizzazione dei prodotti tipici e delle eccellenze alimentari, veicolando nel contempo un forte messaggio di tutela della biodiversità e della valorizzazione del territorio con le sue eccellenze, fornendo l’esempio di come sia possibile creare una sinergia tra le risorse dell’agroalimentare con quelle culturali e ambientali”.

“Infine - concludono entrambi gli Assessori - un ringraziamento speciale alla Protezione Civile, a tutti gli operatori sanitari, agli steward e a tutti i volontari impiegati nella manifestazione che hanno contribuito a far svolgere l’evento in sicurezza”.