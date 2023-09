Ancora inciviltà sulle alture di Sanremo: rifiuti edili abbandonati a bordo strada

Ormai non si contano più le piccole e meno piccole discariche a cielo aperto che negli anni abbiamo raccontato dalle alture di Sanremo. Le strade meno controllate sono spesso terreno fertile per chi sceglie di non seguire le semplici norme per il conferimento e ritiene una soluzione migliore l'abbandono dei rifiuti in mezzo alla natura.

Questa volta non è tanto la quantità di rifiuti a destare l'attenzione, ma la tipologia. Da strada Golf ci arriva la segnalazione di scarti di edilizia abbandonati a bordo strada. Sacchi di cemento lasciati su un muretto invece di essere conferiti nei centri allestiti dal Comune proprio per la gestione dei rifiuti speciali.

Qualcuno, quindi, una volta concluso un cantiere ha optato per l'abbandono in strada. La storia recente degli abbandoni simili ci insegna che nella maggior parte dei casi si tratta dell'atto conclusivo di cantieri abusivi e mai dichiarati. Lavori che, quindi, non potrebbero essere dichiarati al momento del conferimento nei centri per i rifiuti speciali che, da norma, devono chiedere i documenti di chi porta il materiale.