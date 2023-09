Pornassio: riapre al pubblico la Colombaia del 1600, domenica l'inaugurazione

Su iniziativa del sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, domenica 10 settembre, alle 16.30 sarà aperta al pubblico la Colombaia, risalente al 1600, che rappresenta un punto panoramico sulla vallata del comune di Pornassio.

Per l’occasione interverrà il sommelier Ivano Brunengo, che proporrà vini del territorio per accompagnare specialità quali il coniglio con verdure e la sardenaira. Il tutto allietato dalla musica del duo Paolo e Marina.

Al mattino, in occasione della Festa del Santissimo nome di Maria, alle 11, sarà celebrata la Messa solenne al Santuario della Madonna della Chiazza, cui seguiranno alle 15.30 i vespri e la processione.

“In questa stagione estiva il Comune di Pornassio ha proposto al pubblico una serie di eventi di grande richiamo: il Raduno degli Alpini, il ricordo dei Dispersi del Don, la Festa della Croce Bianca, il concerto del Coro Mongioie, il concerto della Banda dell’Alta Val Tanaro, per arrivare fino alla recente Festa dell’Uva” dichiarano gli organizzatori.