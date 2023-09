Sanremo: il Forte di Santa Tecla chiude l’estate con numeri da record, ora sguardo al futuro tra eventi e lavori

Con l’inizio di settembre a Sanremo è tempo di bilanci per un’estate che non ha mostrato i numeri dell’immediato post pandemia, ma ha saputo allo stesso modo regalare numeri soddisfacenti, specie in alcune proposte peculiari.

Tra le eccellenze culturali della Città dei Fiori al primo posto c’è il Forte di Santa Tecla, location che sa adattarsi alla perfezione tra mostre, incontri musicali, presentazioni letterarie, ma anche grandi eventi come nel periodo del Festival o serate dedicate alla scena electro live. I numeri del Forte parlano chiaro: si sta per chiudere un’estate da record.

“Per noi la stagione non è ancora finita e andremo avanti fino a Natale - esordisce Alberto Parodi, direttore del Forte di Santa Tecla - sono stati mesi estivi molto postivi con un agosto da +39% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A luglio abbiamo avuto 1.157 visitatori e ad agosto 1.473. Una crescita molto importante soprattutto in relazione al -10% di presenze che la città ha registrato. A Sanremo la cultura sta pagando, vengono a visitarci i residenti, ma soprattutto molti turisti”.

Ora, con l’arrivo dell’autunno, la proposta del Forte non si fermerà e andrà avanti fino al 23 settembre con la mostra “Postcards from the future” ispirata a Italo Calvino e, poi, un autunno anche all’insegna del sociale con una mostra fotografica dedicata al mondo dell’oncologia e della prevenzione.

“Stiamo lavorando bene con tutto lo staff - aggiunge Parodi - abbiamo proposto una mostra al mese che in termini di lavoro non è certo poco e il Comune ci ha supportati per questa apertura prolungata fino a tutto dicembre”.

Per il Forte, però, non saranno solo mesi di mostre ed eventi, c’è da pensare anche ai lavori. Nella primavera del 2024 saranno messi a punto gli interventi per l’efficientamento energetico finanziati con i circa 200 mila euro del PNRR. Lo stesso PNRR che consentirà, entro fine anno, di andare a gara per il maxi lavoro da 3 milioni di euro che interesserà le aree esterne del Forte e la facciata.