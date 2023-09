“Gent. Direttore, sono una mamma e le scrivo perché dopo diverse segnalazioni riguardo l’area bimbi di Bordighera adiacente alle scuole in corso Europa non è stato ancora preso nessun provvedimento: i frutti degli ulivi che circondano i giochi sono tutti in terra insieme al fogliame. Diversi bimbi sono già scivolati sui noccioli di ulivo. Non voglio farla tragica ma almeno l’area bimbi dovrebbero provvedere a tenerla pulita.

Domenica Caruso”.