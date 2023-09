Da mercoledì 13 settembre la stagione della centesima puntata di "Target con Ilaria Salerno"

La quarta stagione della rubrica che dà voce alle imprese sta per festeggiare la centesima puntata. Proprio in concomitanza con la prima puntata, "Target con Ilaria Salerno" realizzerà uno speciale che segna un importante traguardo. Da febbraio 2021 sono state ben 99 le imprese e i professionisti della provincia di Imperia che hanno raccontato la loro storia, fatta di aneddoti, curiosità e soprattutto tanta, ma veramente tanta passione per il proprio mestiere.

Il format proposto dal gruppo editoriale More News sui propri giornali territoriali Sanremonews e Imperianews rappresenta senz'altro un'ottima vetrina per chi rende grande il nostro territorio. La quarta stagione riprenderà mercoledì 13 settembre con la consueta formula: ogni mercoledì sera alle ore 21 il video sulle pagine Facebook di Sanremonews ed Imperianews, il giovedì mattina alle 8 l'articolo integrale con la foto gallery.

Il volto della rubrica sarà sempre Ilaria Salerno, la giornalista di Sanremo che da ormai più di cento puntate girate cura la realizzazione delle domande che possano far raccontare al meglio e in maniera personalizzata la storia della rispettiva azienda, oltre a realizzare articoli in cui evidenziare i punti forti dell'impresa.

A girare le videointerviste e a realizzare i video sarà invece Matteo Giovannini, responsabile della comunicazione e dell'organizzazione di corsi ed eventi della Confartigianato di Imperia, partner della rubrica anche per la nuova stagione 2023/24. Il responsabile metterà inoltre a disposizione i servizi e le opportunità che può offrire l'associazione di categoria a seconda delle specifiche esigenze aziendali: tra gli altri, sicurezza, formazione, credito, energia, fiscalità e lavoro.

La videointervista per Target è un'ottima opportunità a lungo termine perché gli articoli e i video godono di un'ottima indicizzazione all'interno dei motori di ricerca come Google e sono sempre presenti all'interno dello spazio rubrica sul giornale (qui) e nella playlist su Facebook (qui)

Per maggiori informazioni e presentare la propria candidatura è possibile contattare su whatsapp al 389 9588821 o alla mail giovannini@confartigianatoimperia.it