Pieve di Teco, al via l'Expo Valle Arroscia: tre giorni di festa per tutta la famiglia

Si apre a Pieve di Teco il weekend (1-2-3 settembre) di Expo Valle Arroscia, decima edizione. L’inaugurazione è fissata alle 17,30 in piazza Cavour con l’accompagnamento della fanfara degli Alpini sezione Imperia Colle di Nava.

La giornata di apertura prevede alle 16,30 presso l’Area Incontri il cooking show dello chef pievese Daniel Bonanato e a seguire la degustazione dei vini “Brut della Valle Arroscia”. Alle 18.30 ci sarà la Firma del “Patto di Amicizia” tra i Comuni di Pieve di Teco e Ceva presso la Sala Consiliare del Comune di Pieve di Teco. Alle 19,15 l’appuntamento è con Assaggia la Liguria, laboratorio emozionale di pesto al mortaio: Basilico Genovese Dop e Olio Riviera Ligure Dop, gli ingredienti tradizionali di un mito ligure, con il Teatro del Piccione, a cura dei Consorzi di tutela. Dalle 21 in piazza Cavour intrattenimento musicale con “Italian Music Live”: grandi cantautori e famose cover nell’interpretazione di Andrea Frello. Sempre venerdì possibilità di visitare il Museo Diocesano dell’Alta Valle Arroscia presso l’Oratorio Madonna della Ripa, in via Eula, dalle 15,30 alle 19,30 e la Galleria di Palazzo Manfredi, corso Ponzoni 62, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La manifestazione propone stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica, animazione. Nei tre giorni di festa sarà possibile scoprire le bellezze del territorio, assaporare le eccellenze locali, visitare i carrugi, o avventurarsi lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Alpi Liguri. L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici, come l’olio, le olive taggiasche in salamoia, vino, pane, l’aglio ma anche la cucina tipica e l’artigianato è organizzato dall’Azienda Speciale “Riviere di Liguria” della Camera di Commercio e dal comune di Pieve di Teco in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Arroscia e il Parco Alpi Liguri, con il sostegno di Regione Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e ANCI.

In occasione del Decennale Expo Valle Arroscia ha allestito un calendario di appuntamenti con tantissime novità per soddisfare le aspettative di un pubblico eterogeneo. Shopping ed enogastronomia sono il piatto forte della rassegna ma non solo: un weekend a misura di buongustai, camminatori, amanti della natura e famiglie. L’evento nato per valorizzare i prodotti tipici rappresenta una vetrina per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. I suggestivi portici quattrocenteschi di Pieve di Teco ospiteranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti di qualità. Nei ristoranti e negli agriturismi menù dedicati, aperitivi con degustazione di piatti tipici. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia. Spazio ai cooking-show di grandi chef, a corsi di assaggio e visite in aziende.

Torna l’apprezzata iniziativa “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Piazza Brunengo ospita invece l’Isola di Sapori ovvero lo street food di qualità. Dopo il successo della passata stagione torna il Focus sul vino Ormeasco con esperti sommelier. Il programma di Expo Valle Arroscia è arricchito dalle iniziative del Parco delle Alpi liguri per fornire all’evento nuova vitalità e nuovo impulso al mondo dell’outdoor: sono in costante aumento gli appassionati di attività e sport all’aria aperta, risorsa fondamentale per promuovere il turismo.