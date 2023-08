Gestione dei rifiuti ad Ospedaletti, la replica del Sindaco Cimiotti alle dichiarazioni dell'opposizione consigliare

“Pur capendo la smania della campagna elettorale di 'Ospedaletti per Tutti' trovo davvero singolare che coloro che hanno partecipato e sviluppato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti della nostra città lo critichino ora. Ma dov'erano quando hanno accettato e approvato il progetto dell'ambito ventimigliese di cui ora facciamo parte?". E' il sindaco Daniele Cimiotti che risponde a quanto dichiarato oggi dal gruppo 'Ospedaletti per Tutti'.

"Le nuove ecoisole informatizzate previste dalla precedente amministrazione erano 11. Noi siamo riusciti a portarle a 16 cioè circa il 50% in più, e sarà comunque un po' più difficile conferire, per cittadini e turisti, dovendo fare in alcuni casi qualche decina di metri in più. Inoltre, siamo riusciti ad ottenere la rimodulazione completa delle ore da dedicare ai vari servizi di nettezza urbana mettendo una pezza su di un sistema assurdo non certo introdotto da noi. Forse gli esponenti di 'Ospedaletti per Tutti' sarebbero dovuti essere più seri quando era il momento. Noi oggi ripariamo le scelte poco felici fatte proprio da 'Ospedaletti per Tutti' e sono sicuro che dopo un po' di rodaggio si arriverà ad avere una gestione davvero soddisfacente dei rifiuti. Aggiungo che la foto a corredo pubblicata sul vostro spettabile quotidiano è fuorviante non essendo un'immagine che appartiene al Comune di Ospedaletti”.