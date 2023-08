Sanremo: due band in piazza Borea d’Olmo tra swing e canzone d’autore, domani il via alla 24a edizione di Zazzarazzaz

Siamo giunti alla ventiquattresima edizione di 'Zazzarazzaz – Festival della canzone jazzata' che prenderà il via domani, alle 21.30 in piazza Borea d’Olmo. Rassegna storica del panorama musicale non solo locale, ma si può ben dire nazionale, è la ribalta ideale ove si celebra, a partire dal 1997, il connubio tra jazz e canzone, omaggiando a turno i più grandi maestri dello Swing Italiano, alcuni dei quali hanno partecipato alla kermesse stessa.

La prima serata vedrà alternarsi sul palco sue formazioni e alcuni ospiti di prestigio. Nella prima parte l’orchestra stabile dei 'Swing Kids' diretti da Freddy Colt ospiterà il noto trombettista jazz Giampaolo Casati, genovese, docente di conservatorio e partner privilegiato di grandi nomi della scena jazz internazionale. Alla band composta da dieci elementi, inclusa la cantante Serena Suraci, si unirà poi l’ospite d’onore della serata, il cantautore Federico Stragà, già concorrente a tre Festival di Sanremo e autore di successi radiofonici. Nell’occasione Stragà mostrerà il suo volto da 'crooner', cantante swing confidenziale, omaggiando Sinatra, Luttazzi e Arigliano. L’orchestra offrirà interpretazioni di brani del maestro Enzo Ceragioli, compositore e direttore d’orchestra a cui è dedicata quest’anno l’intera rassegna. Nella seconda parte della serata l’Eufonika Jazz Band con la voce di Amelia Cimiotti presenterà il proprio repertorio dedicato alla canzone d’autore in jazz, rivisitando i più bei temi di Modugno, Endrigo, Bindi, Jannacci e Bruno Martino. Le serata sarà presenta da Alex Cosentino con interventi critici di Roby Berlini.

Il festival Zazzarazzaz, organizzato dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” con il sostegno degli Assessorati al Turismo e Cultura del Comune di Sanremo, si svolge sotto l’egida del Sultanato dello Swing e con il patrocinio della Regione Liguria e della Fondazione Lelio Luttazzi di Roma.

THE SWING KIDS: Serena Suraci, voce; Stefano Bianchi, trombone; Vittorio de Franceschi, clarinetto e clarone; Sofia Viglietti, sax alto; Marco Di Giuseppe, sax tenore; Francesco Cardillo, pianoforte; Fabio Bruccoleri, chitarra; Paolo Priolo, contrabbasso; Gigi Marras, batteria. Ospite: Giampaolo Casati, tromba. Ospite d’Onore: Federico Stragà, voce.

EUFONIKA: Amelia Cimiotti, voce; Simone Giacon, sax; Massimo Dal Prà, pianoforte; Mauro Demoro, contrabbasso; Lorenzo Pescio, batteria.