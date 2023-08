Sanremo: 'Cinema sotto le Stelle', in piazza Santa Brigida arriva il film 'E.T. l'extraterrestre'

Sarà un fuori programma il sesto film del “Cinema sotto le stelle”, rassegna sanremese organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Domani, sul grande schermo di piazza Santa Brigida, alle 21.15 (o qualche minuto più tardi, aspettando l'imbrunire)ecco “E.T. L'extraterrestre”, l'evento speciale “Aspettando Scambi Festival”, un trait d'union e una anticipazione del festival che l'Associazione Oltre organizzerà dal 24 agosto nello stesso centro storico della Pigna.

Se l'edizione 2023 della rassegna è dedicata all'universo cinematografico amato dallo scrittore Italo Calvino, per la pellicola del 17 agosto si è deciso di proiettare la storia del più famoso extra terrestre del cinema, firmata alla regia da Steven Spielberg. Un racconto intramontabile del 1982 che parla a tutti, adulti e non, con la voce e lo sguardo dei più giovani.

Per questo ci è sembrato potesse rappresentare un passaggio di testimone ideale ai giovani organizzatori di “Scambi Festival”, tutti under 25, che proporranno nella Pigna incontri, laboratori, spettacoli aperti a tutti. La trama. Un extraterrestre indifeso, abbandonato dai suoi compagni sulla Terra, viene aiutato da un bambino a ritrovare la strada di casa. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 3 Premi Oscar, 4 candidature e vinto 2 Golden Globes. In Italia al Box Office “E.T. - L'extra-terrestre” ha incassato 1,6 milioni di euro.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2023 della Città dei Fiori.

Successivo film in programma, e ultimo del “Cinema sotto le stelle” 2023, giovedì 24 agosto, sarà “Kagemusha”. Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 e a ingresso gratuito per il pubblico.