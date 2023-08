Sanremo: a Porto Sole si brinda per tre giorni con il Riviera Beer Festival

A Sanremo è tutto pronto per il Riviera Beer Festival - Sea, Culture & Food. L’evento, in programma dal 17 al 19 agosto a Porto Sole, si propone come l'evento imperdibile per gli amanti delle birre artigianali e della gastronomia locale. Dalla collaborazione tra CNA Imperia e PortoSole nasce il Riviera Beer Festival, l’evento appositamente pensato per trasformarsi nel Festival delle Birre Artigianali del Ponente Ligure.

Il direttore di CNA Imperia, Luciano Vazzano, commenta: “L’obiettivo del festival è ambizioso ma chiaro: diventare il Festival delle Birre Artigianali del Ponente Ligure. Una manifestazione pensata per coniugare il fascino del mare con l'incanto della cultura culinaria, in un contesto di autentica festa e convivialità”.





10 birrifici artigianali e 10 ristoratori locali in prima linea

Il festival accoglierà 10 rinomati birrifici artigianali di fama nazionale ed internazionale. Questi birrifici sono stati selezionati per la loro maestria nella creazione di birre uniche nel loro genere, spesso utilizzando ingredienti tipici delle loro regioni di provenienza. Dalle classiche ale e lager alle birre più audaci e innovative, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di stili e sapori birrari.

Ma il Riviera Beer Festival va oltre la semplice degustazione di birra. I birrifici collaborando strettamente con 10 ristoratori locali di altrettanta importanza, daranno ai partecipanti l'opportunità di assaporare prelibatezze culinarie preparate con prodotti tipici del mare di Sanremo e dell'entroterra. Questa sinergia tra birra e cibo culminerà in abbinamenti perfetti che regaleranno un'esperienza sensoriale unica.





Esperienze culturali e workshop guidati

Il Riviera Beer Festival non si limita a deliziarci con birre e cibo eccezionali ma offre anche un'ampia varietà di esperienze culturali e workshop guidati tenuti da esperti del settore. I partecipanti avranno l'opportunità di approfondire la propria conoscenza sulla produzione di birra artigianale, scoprire tecniche di degustazione avanzate e immergersi nella varietà di stili birrari presenti.





Ospiti e relatori di rilievo

Tra gli ospiti e relatori di rilievo che renderanno l'evento ancora più straordinario, figurano nomi di spicco nel mondo brassicolo e della cultura gastronomica:

Andrea Camaschella: autore dell’"Atlante dei Birrifici Italiani" e della guida "Turismo Birrario, guida per Viaggiatori in Fermento", docente dell'ITS Agroalimentare del Piemonte, giudice in concorsi brassicoli internazionali nonché direttore del concorso internazionale “I.G.A. Beer Challenge” dedicato alle birre artigianali che hanno la caratteristica di utilizzare l’uva come ingrediente oltre al malto d’orzo.

Simone Cantoni: conosciuto come il "Poeta della Birra", giornalista, docente Union Birrai, esperto in abbinamenti birra-cibo e giudice in numerosi concorsi brassicoli nazionali ed internazionali e presentatore del premio “Birraio dell’Anno”.

Luca Giaccone: curatore della "Guida alle Birre d'Italia" di Slow Food Editore, docente universitario, giudice in numerosi concorsi brassicoli e uno dei massimi esperti di cultura brassicola in Italia e nel mondo.





Una celebrazione dell'artigianalità italiana e della cultura brassicola

Conclude Vazzano: “Il Riviera Beer Festival - Sea, Culture & Food è un evento unico che celebra l'artigianalità italiana, le tradizioni culinarie e la bellezza di Sanremo e del suo mare. Un'occasione straordinaria per immergersi in un mondo di sapori, esperienze e condivisione, all'insegna di autenticità e passione”.

Le interviste