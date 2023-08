Venerdì prossimo alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di perinaldo e nell’ambito della rassegna 'Seconda stella a destra’, sarà presentato il romanzo della scrittrice sanremese Morena Fellegara ‘Terno secco con morto’.

E’ la terza indagine che ha come protagonista Mario, il barista del ‘Bar Marco’ di via Martiri, a Sanremo, storico locale realmente esistito in cui lavorava il padre di Morena Fellegara e a cui la scrittrice si è ispirata per creare la fortunata figura di Mario.