Sanremo: il 24 agosto al Teatro Ariston lo spettacolo 'Diego Basso play queen'

Andrà in scena il prossimo 24 agosto, al Teatro Ariston di Sanremo, un altro imperdibile appuntamento del ‘Diego Basso play queen’.

Si tratta di una serata evento in occasione dei sessant’anni in quello che è riconosciuto, grazie al Festival di Sanremo, come il ‘tempio’ del pop italiano’. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 e vedrà la partecipazione speciale del soprano Claudia Sasso.

Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy, porterà sul palcoscenico le iconiche musiche dei Queen arrangiate per orchestra ritmico sinfonica.