Sanremo: dopo il successo al Festival anche a Ferragosto i fuochi d'artificio saranno 'piromusicali'

Sanremo festeggerà il Ferragosto con i fuochi ‘piromusicali’. Non sarà un classico spettacolo di fuochi artificiali ma, seguendo il grande successo ottenuto nella serata del lunedì al Festival, il Comune ha pensato di riproporre lo show di luci e musica, al pubblico che sarà formato da residenti e turisti, pronti per trascorrere la notte più lunga dell’estate.

Per l’occasione verranno allestiti sul porto tre punti di diffusione sonora, su altrettante ‘torri’ che proporranno le canzoni più popolari degli ultimi anni. Il Comune ha deciso di aumentare le torri, rispetto al Festival, passando da due a tre. Sarà sicuramente uno spettacolo da vivere a ridosso del porto, da dove saranno ‘sparati’ i fuochi e dove sarà possibile ascoltare la musica che sarà sincronizzata.

Ovviamente i fuochi saranno visibili da tutto il litorale ma, dal Comune raccomandano a chi ama questo tipo di show, di seguirlo sul porto. Sarà sicuramente una serata ‘magica’, dove sarà difficile trovare tavoli liberi nei bar e nei ristoranti. Anche se quest’anno si registra un lieve calo negli arrivi dei turisti, quella di Ferragosto sarà una settimana piena di eventi e di appuntamenti per far trascorrere al meglio le vacanze dei villeggianti.

E, per la ‘Città della musica’, il connubio tra fuochi artificiali e melodia è sicuramente il miglior modo per festeggiare il Ferragosto che, per Sanremo è anche legato alla Madonna della Costa. Proprio per questo si chiamano ‘I Foghi da Madona’ che, quest’anno saranno speciali. Lo spettacolo sarà curato dalla ditta 'Pirostar' di Casera.

Verrà realizzato anche un apposito QR code che, una volta inquadrato, permetterà di sentire la musica lontano dalla zona di ascolto, comodamente da casa dal proprio telefonino: si ripete quindi l’esperienza del Festival, quando era stata utilizzata per la prima volta in Italia quest’innovativa tecnologia. Il QR code verrà poi pubblicato sul sito del Comune (www.comunedisanremo.it), sui canali social dell’ente e trasmesso agli organi di informazione.

Nel frattempo è stato anche ufficializzato il programma delle manifestazioni, organizzate per il giorno di Ferragosto.

- ore 10.15: in fondo al Santuario della Madonna della Costa, formazione del corteo con le associazioni d'Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare

- ore 10.30: Santuario della Madonna della Costa, tradizionale investitura dei Consoli del Mare

- ore 11: solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta (Vescovo di Ventimiglia-Sanremo).