Fondo alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità: sono 26 i punti vendita aderenti di Fida Confcommercio in provincia di Imperia

La legge di Bilancio 2023 ha istituito, presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità e delle foreste (MASAF), un Fondo alimentare, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, per coloro che sono titolari di una certificazione ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In provincia di Imperia sono già ben 26 i punti vendita di Fida Confcommercio che hanno dato la loro adesione all’iniziativa.

La FIDA, Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione di Confcommercio, ha aderito all’iniziativa sottoscrivendo apposita convenzione con il MASAF in data 16 giugno 2023, al fine di garantire il concorso del settore privato al conseguimento degli obiettivi di tutela previsti nel decreto “Fondo alimentare”.

Il contributo viene erogato ai destinatari della misura attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, Postepay, spendibile presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, che vendono generi alimentari. Le carte assegnabili sono complessivamente 1.300.000, sono nominative e sono già operative.

Gli esercizi commerciali che decidono di aderire alla misura di sostegno in oggetto si impegnano a:

• applicare una specifica scontistica, nella misura del 15 %, a favore dei possessori della Carta del Fondo alimentare;

• cumulare tale scontistica con le altre offerte di acquisto già praticate nei singoli punti di vendita aderenti;

• esporre il logo dell’iniziativa, posizionandolo in un luogo ben visibile, in una zona di accesso dell’esercizio commerciale/degli esercizi commerciali;

• offrire la possibilità, ai possessori della Carta, di beneficiare direttamente della suddetta scontistica o di ricevere, in alternativa, un titolo (buono spesa) utilizzabile successivamente per un ulteriore acquisto presso lo stesso esercizio commerciale.

Sottolinea la Presidente Provinciale di Fida Confcommercio Elisabetta Valente: “Abbiamo aderito a questa iniziativa in quanto la riteniamo lodevole. In questo modo contribuiamo ad andare incontro alle esigenze di chi si trova in una situazione di disagio economico, legata anche all’aumento dell’inflazione al quale stiamo assistendo. In questo modo anche la piccola distribuzione si unisce alla grande distribuzione nel sostegno alle famiglie”.

GLI ESERCIZI ADERENTI IN PROVINCIA DI IMPERIA

Alimentari Diano – Corso Roma 155 – Diano Marina

Sant’Ampelio Pane - Via Vittorio Emanuele 135 - Bordighera

SUPERSTORE CONAD ha aderito con 2 punti vendita:

Via Argine Destro 147 Imperia

Via Airenti 5 Imperia

CARREFOUR EXPRESS

Via XX Settembre 13 Imperia

Conad City – Via Vignasse 35 – San Lorenzo Al Mare

Conad Galleria Isnardi 5 – Imperia

ConadCity Via Capocaccia 7 – Diano Marina

Conad – Corso N. Sauro – Sanremo

Conad City – Via P. Agosti Sanremo

Conad City – Via Galilei – Sanremo

Conad City – Via Jonquiere 21 – Ospedaletti

Conad – Via della Repubblica 1 – Fraz Latte -Ventimiglia

Spazio Conad – Via Priv Roggeri 52 – Taggia

PAM ha aderito con 12 punti vendita:

Via Aurelia 136 – San Bartolomeo Al Mare

Via dei Colli 3 - Bordighera

P.zza Martiri della Libertà 3 – Cervo

Viale Kennedy 107 -. Diano Marina

Via Biancheri 32 – Diano Marina

Via Aurelia 2 - Imperia

P.zza Bianchi 13 - Imperia

Via della Repubblica 28 – Imperia

Via P.Agosti 306 – Sanremo

Via Canessa 1 - Sanremo

Via Mazzini 12 – Taggia

Via Roma 9 – Ventimiglia