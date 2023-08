Motorini in fiamme a Sanremo: paura tra le palazzine di San Martino

Oggi pomeriggio, in via Lamarmora a Sanremo, alcuni motorini sono stati bruciati. Le fiamme hanno interessato dei mezzi abbandonati che si trovavano vicino ad un condominio. Grande paura per gli abitanti della zona che hanno visto sollevarsi le fiamme in alto, tanto da raggiungere anche un terrapieno tra le case.



Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia Locale. Difficile stabilire con precisione le cause del rogo, potrebbe essersi trattato di un cortocircuito ma secondo alcuni abitanti del lungo anche di un mozzicone lanciato da una finestra. Il rogo ha distrutto i mezzi e annerito parte della facciata della palazzina.