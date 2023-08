Santo Stefano al Mare: spettacolo ‘La vie en rose’ del Tetro dell’Albero in piazza Baden Powel

Mercoledì 2 agosto, a partire dalle 21.30, in piazza Baden Powel si terrà lo spettacolo del Teatro dell’Albero ‘La vie en rose’. Una piece consistente in un ormai collaudato revival di canzoni di grande successo di Edith Piaf intercalato da alcune pagine che raccontano la sua vita. L’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi: “Un evento, molto coinvolgente, dedicato all’intramontabile Edith Piaf. Un momento di musica e cultura che abbiamo deciso di dedicare a cittadini e turisti. Uno spettacolo realizzato grazie agli artisti del Teatro dell’Albero, che ringrazio per la consueta professionalità”.



Allo spettacolo interverranno: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Paolo Paolino e Marie Pierre Oudol (voce) Gianni Martini (fisarmonica), Mauro Parrinello (contrabbasso) Mirco Rebaudo (clarinetto e sax).