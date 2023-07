'Innamorati di Noi… 120 volte No', la Sanremese Calcio lancia la campagna abbonamenti per la nuova stagione 23/24

La Sanremese Calcio, in vista della nuova stagione 23/24 di serie D, lancia la campagna abbonamenti 'Innamorati di Noi… 120 volte Noi', dedicata ad una ricorrenza speciale per i colori della squadra matuziana. Nel 2024, infatti, la Sanremese, nata nel 1904, compirà 120 anni. Tante saranno le iniziative dedicate proprio a questa ricorrenza.



Ecco nel dettaglio i prezzi e tutte le info utili per sottoscrivere gli abbonamenti.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2023/2024



– Gradinata € 100,00 (ridotto Special € 75,00)

– Tribuna family* : € 200,00

– Tribuna laterale: € 200,00 (ridotto Special € 150,00)

– Tribuna laterale special in rosa: € 160,00

– Tribuna centrale numerata € 300,00

– per Tribuna family: accesso figli under 18 gratuito, moglie o figli over 18 ridotto € 80,00

– Tribuna centrale numerata con accesso area Hospitality

– Speciale over 60

– Speciale (boys and girls): dai 12 ai 17 anni

– Speciale parenti tesserati Settore giovanile

– Speciale partner Sanremese

– Speciale (fedeltà): se rinnovi l’abbonamento dello scorso anno entro il 15 agosto 2023

– Speciale “allenamenti congiunti” precampionato: se rinnovi o ti abboni entro il 5/8, entrata gratuita alle tre amichevoli che si disputeranno presso lo stadio Comunale di Sanremo.



Per informazioni:

+39 347 2295371

+39 0184 509446

segreteria@sanremesecalcio.it