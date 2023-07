Andrà in pensione a fine anno il comandante della Polizia Municipale di Sanremo, Claudio Frattarola. Al vertice del corpo, ufficialmente dal 1997, aveva comunque sostituito l’allora comandante già dal ’93.

In tutto, quindi, ha collezionato 30 anni di comando, dopo aver lavorato per alcuni alla Guardia di Finanza. Ora, per la sua sostituzione, in Comune dovrà essere espletato un bando di concorso. Per Frattarola, che ha 62 anni, dal 1° gennaio del prossimo anno, scatterà la meritata pensione.