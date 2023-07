Gruppo Civico per Sanremo: "L'azione amministrativa non è immobilista"

"Con un certo stupore sentiamo rivolgere accuse di inadeguatezza a questa Amministrazione per cui riteniamo di dover rispondere a tali affermazioni che non possiamo ritenere né condivisibili né aderenti alla realtà dei fatti. Senza la presunzione di un’elencazione esaustiva si ricorda che questa Amministrazione ha investito oltre 20 milioni nelle scuole in dieci anni per garantire un ambiente sicuro ai nostri ragazzi; oggi, con uno sguardo e una filosofia diversa, andrà a creare tre nuovi poli per l’infanzia, all’avanguardia, nel rispetto dei criteri energetici europei, e rispondendo alle esigenze di tante famiglie del nostro territorio" - interviene il Gruppo Civico per Sanremo, gruppo consiliare di maggioranza, in risposta alle esternazioni dei rappresentanti locali di Forza Italia e Lega.

"Con coraggio siamo intervenuti in maniera decisiva sul piano turistico, dell’accessibilità, della riqualificazione degli spazi, delle piazze, delle case nella Pigna attraverso il progetto ‘Qualità dell’abitare’. Interverremo, entro fine anno, con la realizzazione della pubblica illuminazione completamente innovativa nella nostra città, circostanza che ci consentirà, con i risparmi, di fare nuovi investimenti. Un parco e un’opera straordinaria come il Franco Alfano è stato restituito da questa Amministrazione alla città ed ai turisti. Abbiamo portato l’acqua a San Romolo, zona che fino ad allora veniva approvvigionata esclusivamente con le autobotti" - sottolinea - "Sanremo, in questi ultimi anni, è diventata una città più sicura grazie all’installazione di centinaia di telecamere di videosorveglianza. Dopo oltre un secolo, con l’investimento di 15 milioni di euro è stato messo in sicurezza il versante a levante della via Aurelia, zona La Vesca, che stava inesorabilmente scivolando verso il mare. Un intervento di particolare attenzione verso i giovani, verso lo sport, le attività ludiche, si sta realizzando con la ‘cittadella dello sport’, atteso da moltissimi anni".

"Le opere hanno riguardato non solo le aree centrali o costiere ma si sono rivolte alla riqualificazione delle zone collinari e delle frazioni: stanno per iniziare i lavori per la riqualificazione di Piazza San Sebastiano a Coldirodi ed è stato approvato il progetto per la realizzazione della Piazza della Libertà a Poggio" - aggiunge - "Leggiamo che il Sindaco e la sua amministrazione non sono capaci di interloquire con l’esterno. In questi anni è nato un consorzio forestale e col progetto Sanremooutdoor, abbiamo collegato 38 comuni dove Sanremo capofila ha il compito, che sta portando avanti con successo, di promuovere l’intero territorio da Ventimiglia a San Lorenzo e fino a Triora. Senza voler essere trionfalisti o autocelebrativi, l’azione amministrativa non può certo definirsi immobilista in quanto abbiamo dato risposte che da anni si attendavano in questa città".